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В Стрельне полицейские нашли иностранцев незаконно работающих в России
Сегодня, 17:27
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Shdaria
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В Стрельне полицейские нашли иностранцев незаконно работающих в России

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В Ленобласти нашли мигрантов, которые работают без разрешения на работу.

В Петербурге прошел рейд по стройкам в Петродворцовом районе, который завершился десятком штрафов и даже возможным возбуждением уголовного дела. Сотрудники управления по вопросам миграции инспектировали каток в Стрельне и вуз, расположенный рядом.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что на несколько строек на Санкт-петербургском шоссе заявились из районной полиции и управления по вопросам миграции, поддерживаемые ОМОНом Росгвардии. По итогу было обнаружено пять иностранцев без документов на стройке учебного корпуса. Им вручили административные протоколы о нарушении трудового законодательства.

На стройке катка на Заводской дороге в Стрельне у граждан других стран не оказалось даже разрешения на въезд в Россию. Их также привлекли к административной ответственности, однако еще одного рабочего подозревают в подделке документов, что говорит о возможном возбуждении на уголовного дела.

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Теги: в стрельне иностранцы без документов , мигранты спб , новости спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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