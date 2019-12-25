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На строительство метро Петербурга выделят 150 млрд рублей
Сегодня, 15:32
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На строительство метро Петербурга выделят 150 млрд рублей

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Проект рассчитан до 2024 года.

Во вторник, 21 сентября, вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил "КП-Петербург", что до 2024 года Смольный потратит на строительство метро 150 млрд рублей: каждый год будут выделять по 50 млрд рублей. 

По словам чиновника, такую сумму заявили коллеги. Заявку на 50 млрд из общего бюджета одобрили в первом чтении. 

Вместе с тем бюджет города должен увеличиться: в 2024 году он составит более 1 триллиона рублей. Помимо этого, "Фонтанка" сообщила, что финансовый блок Смольного планирует выкупить на рынке часть своих облигаций, сумма которых составит 10-15 млрд рублей. Общий объем облигационного долга сейчас составляет 85 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет конкурс "Лучший водитель автобуса-2021".

Фото: Piter.tv

Теги: бюджет города, петербург, строительство метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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