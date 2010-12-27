На станции метро "Площадь Восстания" ограбили португальца

Студента-португальца ограбил карманник в петербургском метро.

На станции петербургского метрополитена “Площадь Восстания” ограбили иностранца. Молодой парень из Португалии недосчитался документов и кошелька с деньгами. Карманник вытащил ценности во время посадки юноши в вагон. Инцидент произошел около шести часов вечера 2 сентября.

Португалец описал преступника как мужчину 35-40 лет, высокого роста и одетого в серую куртку и кепку. Пострадавший назвал среди вещей, которые у него отняли, две банковских карты,студенческий билет, ID-карту и две тысячи рублей.

За помощью иностранец обратился в транспортную полицию в аэропорту “Пулково”. Через шесть часов после подачи заявления молодой человек вылетел во Франкфурт, в котором обучается.