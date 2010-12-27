На станции Вырица с электрички сняли 13-летнего лицеиста-зацепера

Полиция поймала малолетнего зацепера н станции Вырица. Оказалось. Что 13-летний мальчик учится в одном из лицеев Пушкина.

Бойцы Витебского линейного отдела транспортной полиции на железнодорожной станции Вырица сняли зацепера. Подросток хотел прокатиться на крыше электропоезда, следовавшего из Петербурга в Оредеж.

Чтобы узнать о юном экстремале побольше, юношу отвезли в дежурную часть. Там удалось узнать, что ребенку 13 лет, и он учится в седьмом месте одного из лицеев города Пушкин.

Школьнику рассказали об опасности его развлечений и недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта. А вот родители юного зацепера получили протокол за неисполнение своих обязанностей.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО