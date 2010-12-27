На станции "Площадь Ленина" умер 89-летний пассажир

На станции метрополитена “Площадь невского” умер пожилой мужчина. Инцидент произошел около половины двенадцатого дня 12 декабря. Тело без признаков жизни обнаружили пассажиры на платформе.
Известно, что с собой у погибшего была пенсионная карточка на имя 89-летнего петербуржца. Правоохранительные органы попытались связаться с родственниками, однако, по адресу, который указан у мужчины в прописке, дверь им не открыли.
В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти пожилого человека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург