На станции "Площадь Ленина" умер 89-летний пассажир

На красной ветке петербургского метрополитена скончался пожилой мужчина.

На станции метрополитена “Площадь невского” умер пожилой мужчина. Инцидент произошел около половины двенадцатого дня 12 декабря. Тело без признаков жизни обнаружили пассажиры на платформе.

Известно, что с собой у погибшего была пенсионная карточка на имя 89-летнего петербуржца. Правоохранительные органы попытались связаться с родственниками, однако, по адресу, который указан у мужчины в прописке, дверь им не открыли.

В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти пожилого человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург