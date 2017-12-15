Вечером 15 декабря на станции метро "Невский проспект" произошел жуткий инцидент. Двое молодых людей жестоко избили мужчину. Об этом рассказали очевидцы.
По их словам, парни внезапно налетели на мужчину и начали бить его руками и ногами. Мотивы злоумышленников неизвестны. После этого молодые люди скрылись в прибывшем поезде.
Самостоятельно пострадавший подняться не смог, ему помогали очевидцы происшествия. Мужчину госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
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На станции "Невский проспект" двое молодых парней жестоко избили мужчину и скрылись
Вечером 15 декабря на станции метро "Невский проспект" двое молодых людей жестоко избили мужчину и скрылись в прибывшем поезде.
Вечером 15 декабря на станции метро "Невский проспект" произошел жуткий инцидент. Двое молодых людей жестоко избили мужчину. Об этом рассказали очевидцы.