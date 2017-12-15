На станции "Невский проспект" двое молодых парней жестоко избили мужчину и скрылись

Вечером 15 декабря на станции метро "Невский проспект" двое молодых людей жестоко избили мужчину и скрылись в прибывшем поезде.

Вечером 15 декабря на станции метро "Невский проспект" произошел жуткий инцидент. Двое молодых людей жестоко избили мужчину. Об этом рассказали очевидцы.



По их словам, парни внезапно налетели на мужчину и начали бить его руками и ногами. Мотивы злоумышленников неизвестны. После этого молодые люди скрылись в прибывшем поезде.



Самостоятельно пострадавший подняться не смог, ему помогали очевидцы происшествия. Мужчину госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

