На следующей неделе в Тихвине отключат горячую воду и газ на 4 дня

Специалисты будут заменят устаревшую газораспределительную сеть.

С понедельника, 24 августа, в Тихвине приступят к замене элементов газораспределительной сети, которая не обновлялась уже 30 лет. В городе отключат горячую воду и газ на 4 дня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района на официальной странице ВКонтакте.

Кроме того, специалисты проведут работы на магистральной теплосети.

Мероприятия продлятся по 27 августа включительно. Газоснабжение населения будет осуществляться при помощи спецмашин. Технику планируют привезти к улице Пещёрка и Южной объездной дороге вблизи пожарной части.

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Фото: ВКонтакте / public147238151