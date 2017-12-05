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На славе Маршрутка догнала Subaru XV

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На перекрестке Славы и Будапештской 25 маршрутка резалась Subaru XV. Собралась пробка.

5 декабря в Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц  Славы и Будапештской маршрутный автобус врезался в ехавшую впереди Subaru XV. Очевидцы сообщают о пробке в сторону Витебского проспекта.

На славе Маршрутка догнала Subaru XV

Пассажирка маршрутки под номером 25 рассказала, что водитель превышал скоростной режим и очень резко тормозил. Люди в салоне возмущались. Автобус близко прижимался к машинам впереди, нарушая тем самым безопасную дистанцию.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Проезд затруднен. О пострадавших не сообщается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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