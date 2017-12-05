На славе Маршрутка догнала Subaru XV

На перекрестке Славы и Будапештской 25 маршрутка резалась Subaru XV. Собралась пробка.

5 декабря в Санкт-Петербурге на перекрёстке улиц Славы и Будапештской маршрутный автобус врезался в ехавшую впереди Subaru XV. Очевидцы сообщают о пробке в сторону Витебского проспекта.

Пассажирка маршрутки под номером 25 рассказала, что водитель превышал скоростной режим и очень резко тормозил. Люди в салоне возмущались. Автобус близко прижимался к машинам впереди, нарушая тем самым безопасную дистанцию.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Проезд затруднен. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv