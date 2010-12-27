На съезде с набережной Макарова образовалась пробка

Причиной стало ДТП из трех машин.

Петербургские водители утром 18-го июня сообщили о серьезной пробке на съезде с набережной Макарова на мост Бетанкура. Об этом они написали в группу ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидца, в этом месте произошло ДТП. Участниками стали три автомобиля. Автор советует при съезде с ЗСД на набережную Макарова съезжать на Уральскую улицу раньше, "иначе до обеда можно стоять".

Стоит обратить внимание, что также на съезде с моста Бетанкура проводятся дорожные работы. Движение по набережной Макарова почти восстановлено. По данным "Яндекс. Пробки" дорожно - транспортная ситуация в 11:30 оценивается в 5 баллов.

Фото: "Яндекс.Карты"