На севере Петербурга заметили необычное явление природы "световые столбы"

Вечером 9-го февраля на севере Петербурга заметили необычное явление природы, которое называют световые столбы. Обычно оно появляется при морозной погоде. Кадром с Piter.TV поделился наш читатель.
По словам Романа, световые столбы он заметил около 20:00 на Парнасе.
Для Петербурга и области явление не столь редкое. Его уже несколько раз замечали в этом году. Столбы образуются от источников света.
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Фото: читатель Piter.TV
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