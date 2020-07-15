На севере Петербурга заметили необычное явление природы "световые столбы"

Для появление столбов нужны источники света.

Вечером 9-го февраля на севере Петербурга заметили необычное явление природы, которое называют световые столбы. Обычно оно появляется при морозной погоде. Кадром с Piter.TV поделился наш читатель.

По словам Романа, световые столбы он заметил около 20:00 на Парнасе.

Для Петербурга и области явление не столь редкое. Его уже несколько раз замечали в этом году. Столбы образуются от источников света.

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Фото: читатель Piter.TV