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На севере Петербурга заметили необычное явление природы "световые столбы"
Сегодня, 11:05
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nadezhda_sib

На севере Петербурга заметили необычное явление природы "световые столбы"

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Для появление столбов нужны источники света.

Вечером 9-го февраля на севере Петербурга заметили необычное явление природы, которое называют световые столбы. Обычно оно появляется при морозной погоде. Кадром с Piter.TV поделился наш читатель.

По словам Романа, световые столбы он заметил около 20:00 на Парнасе. 

Для Петербурга и области явление не столь редкое. Его уже несколько раз замечали в этом году. Столбы образуются от источников света. 

Сегодня утром Западный скоростной диаметр окутал туман. Синоптик объяснил появление редкого тумана-парения над Невой. 

Фото: читатель Piter.TV

Теги: световые столбы, явление природы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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