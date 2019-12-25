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В небе над Петербургом и Ленобластью минувшей ночью заметили световые столбы
Сегодня, 11:08
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himif

В небе над Петербургом и Ленобластью минувшей ночью заметили световые столбы

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Красивое природное явление было вызвано морозной погодой.

Минувшей ночью, с 5 на 6 февраля, жители Петербурга и Ленобласти увидели в небе редкое зимнее явление – световые столбы. Красочные фотографии, запечатлевшие завораживающие светящиеся столбики над домами и деревьями, заполонили соцсети.

Подошла к окну, а там такое вот чудо природы, которое поражает своей неземной красотой 
минут 10 загорались все новые и новые столбы и светились ,после чего все растворилось ,будто и не было ничего.

пользователь Instagram

Парящие столбы появляются в небе только в действительно морозную погоду, около -20 градусов. Суть этого визуального явления в отражении света, попадающего на грани содержащихся в воздухе ледяных кристаллов. Источник искусственного или естественного света может находиться на поверхности земли или близко к ней, особенно заметны столбы в ночное время, когда в работу включается искусственный свет.

Фотографиями красивого явления делились жители и других регионов России: световые столбы видели в Тамбове, Тюмени, Москве и области, Карелии, Мурманске, Архангельске и других городах.

Фото: Ирина Бортняк; Instagram / @piter_onlines, @tatyana.murr, @korotishka12

Теги: природное явление, световые столбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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*** Vika
Сегодня 11:51

Очень красивое явление природы. Как не крути, все равно природа самое лучшее, прекрасное, оно успакаивает нашу душу, когда в нем царит буря. 

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