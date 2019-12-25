В небе над Петербургом и Ленобластью минувшей ночью заметили световые столбы

Красивое природное явление было вызвано морозной погодой.

Минувшей ночью, с 5 на 6 февраля, жители Петербурга и Ленобласти увидели в небе редкое зимнее явление – световые столбы. Красочные фотографии, запечатлевшие завораживающие светящиеся столбики над домами и деревьями, заполонили соцсети.

Подошла к окну, а там такое вот чудо природы, которое поражает своей неземной красотой

минут 10 загорались все новые и новые столбы и светились ,после чего все растворилось ,будто и не было ничего. пользователь Instagram

Парящие столбы появляются в небе только в действительно морозную погоду, около -20 градусов. Суть этого визуального явления в отражении света, попадающего на грани содержащихся в воздухе ледяных кристаллов. Источник искусственного или естественного света может находиться на поверхности земли или близко к ней, особенно заметны столбы в ночное время, когда в работу включается искусственный свет.

Фотографиями красивого явления делились жители и других регионов России: световые столбы видели в Тамбове, Тюмени, Москве и области, Карелии, Мурманске, Архангельске и других городах.

Фото: Ирина Бортняк; Instagram / @piter_onlines, @tatyana.murr, @korotishka12