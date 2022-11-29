В ходе обысков полицейские изъяли более 100 кустов конопли, а также готовый продукт с первого урожая весом более 6 килограммов, который злоумышленники так и не успели продать. В ходе обыска также было изъято около килограмма амфетамина.

На севере Петербурга в таунхаусах ликвидированы две плантации конопли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Незаконные фермы были оборудованы в двух таунхаусах в Парголовском переулке и на Озерковском проспекте. На месте полицейские задержали и самих "фермеров": двоих 32-летних ранее судимых жителей Братска. Выяснилось, что мужчины специально приехали летом в Петербург для организации нелегального производства и для этой цели взяли в долгосрочную аренду таунхаусы.

В ходе обысков полицейские изъяли более 100 кустов конопли, а также готовый продукт с первого урожая весом более 6 килограммов, который злоумышленники так и не успели продать. В ходе обыска также было изъято около килограмма амфетамина.

Обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полиция устанавливает, куда плантаторы собирались сбывать наркотики.

Видео: МВД