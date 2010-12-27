Петербуржец обвиняет тещу в похищении его дочери из машины

Житель Северной столицы сообщил в полицию, что теща с сообщником похитила его дочь из машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на иномарке.

В правоохранительные органы Петербурга обратился местный житель. Он сообщил о похищении его четырехлетней дочери. По словам отца, его теща вместе со знакомым вскрыла его машину. А затем забрала девочку. С места преступления они скрылись.

Полиция занимается поиском ребенка. Как сообщает "ПолитЭксперт", волонтеры опубликовали приметы девочки. Пропавшая малышка ростом 130 сантиметров. У нее вьющиеся волосы средней длинны до плеч. Она была одета в колготки с жирафом.

Известна еще одна подробность ситуации. В данный момент суд рассматривает иск об установлении биологического отца. Также будет вынесено решение об опекунстве ребенка.