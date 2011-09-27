На руднике "Мир" прекратили операцию по поиску шахтеров

Дальнейшие действия на шахте в Якутии признаны невозможными.

На руднике "Мир" прекратили поисково-спасательную операцию. Там пропали восемь шахтеров, но дальнейшие действия признаны невозможными, сообщила компания "Алроса", владеющая рудником.

К субботе, 26 августа, в чаше карьера скопилось более 37 тыс. кубометров воды. Существует угроза неконтролируемого схода, а также разрушения горных выработок, что повлияло на решение о прекращении операции.

Глава "Алросы" Сергей Иванов заявил, что надежды на спасение шахтеров живыми не осталось. Он добавил, что компания "сделала все возможное для спасения людей". Отмечается, что семьям пропавших шахтеров выплатят по 2 млн рублей.

Авария на руднике "Мир" в Якутии случилась 4 августа. Там произошел прорыв воды, что привело к частичному затоплению шахты. Всего в момент ЧП под землей был 151 шахтер, восемь из них не удалось найти.

Фото: life.ru