На рынке "Юнона" изымают санкционные продукты из Финляндии

Сотрудники службы таможенного контроля проводят опись в четырёх магазинах с продуктами из Финляндии.

На рынке "Юнона" сотрудники Северо-Западного таможенного управления нашли санкционирую продукцию. Об этом сообщает канал "78".

В данный момент сотрудники службы таможенного контроля проводят опись в четырёх магазинах с продуктами из Финляндии. По информации ведомства, в торговых точках находится несколько сотен килограммов санкционной продукции. Все продукты будут изъяты и уничтожены.

Напомним, ранее на Выборгской таможне уничтожили 800 килограммов санкционных продуктов.

Фото: Рынок "Юнона" / ВК.