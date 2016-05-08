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На рынке "Юнона" изымают санкционные продукты из Финляндии
Сегодня, 14:28
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alexandra08
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На рынке "Юнона" изымают санкционные продукты из Финляндии

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Сотрудники службы таможенного контроля проводят опись в четырёх магазинах с продуктами из Финляндии.

На рынке "Юнона" сотрудники Северо-Западного таможенного управления нашли санкционирую продукцию. Об этом сообщает канал "78".

В данный момент сотрудники службы таможенного контроля проводят опись в четырёх магазинах с продуктами из Финляндии. По информации ведомства, в торговых точках находится несколько сотен килограммов санкционной продукции. Все продукты будут изъяты и уничтожены.

Напомним, ранее на Выборгской таможне уничтожили 800 килограммов санкционных продуктов.

Фото: Рынок "Юнона" / ВК.

Теги: продукты из финляндии , рынок юнона , северо-западное таможенное управление
Категории: Новости СПб

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