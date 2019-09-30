На реставрацию интерьеров центральной и западной частей Воскресенского Смольного собора выделено около 118 млн рублей

Работы, как планируется, будут проходить до середины ноября 2021 г.

На реставрацию интерьеров центральной и западной частей Собора Воскресения Словущего из бюджета Петербурга выделено около 118 млн рублей. Комитет по государственному заказу Северной столицы разместил закупку. По итогам ее конкурса намечено определить исполнителя этих работ в церкви, входящей в состав объекта культурного наследия федерального значения "Смольный монастырь".

Реставрация начнется после получения разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, завершится, как ожидается, до 20 ноября следующего года.

В Центральной части церкви, - основные работы пройдут именно здесь, - намечено воссоздание отделки из искусственного мрамора, реставрация архитектурно-лепного декора, штукатурки гладких поверхностей, оконных металлических переплетов.

В западной части реставраторы также займутся отделкой из мрамора.

Автором проекта этого собора в стиле барокко был великий Растрелли.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске, вероятно, разработает "М.Г. Прайват Реконстракшн".

Фото: citywalls.ru