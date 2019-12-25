Правительство РФ выделит деньги на реконструкцию развязки петербургской КЗС

Мишустин добавил, что всего на решение этих задач предполагается предоставить более 1,2 млрд рублей. Сколько именно средств получит Петербург, не уточняется.

В четверг, 2 декабря, стало известно, что правительство выделит финансирование на реконструкцию путеводной развязки петербургской КЗС от наводнений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

По словам Мишустина, для решения ряда важных для субъектов РФ задач выделят дополнительные ассигнования. В частности, реконструкция путеводной КЗС в Петербурге, благоустройство дворовых территорий в Псковской области, реконструкция системы биологической очистки города Курска, повышение сейсмической устойчивости жилых домов в Камчатском крае.

Мишустин добавил, что всего на решение этих задач предполагается предоставить более 1,2 млрд рублей. Сколько именно средств получит Петербург, не уточняется.

Ранее в Петербурге из-за сильного ветра и снега закрыли дамбу. По состоянию на 6:10, все сооружения КЗС закрыты.

Фото: government.ru