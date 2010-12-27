На развязке "Сортавалы" полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение

Движение перекроют в районе Агалатово.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что на развязке федеральной трассы "Сортавала" полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют на 15 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121"Сортавала". Отмечается, что дорожные работу будут вестись в районе Агалатово.

"В период с 28 ноября по 1 декабря 2019 года будут поочерёдно полностью перекрываться съезды по направлению из Санкт-Петербурга в Агалатово, из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в Приозерск", —сказано в сообщении.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит петербуржцев заранее планировать свой маршрут и приносит извинения за временные неудобства.

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Фото:pixabay, яндекс.карты