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На развязке КАД с автодорогой "Кола" на ночь закроют съезды
Сегодня, 12:34
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nadiputintseva
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На развязке КАД с автодорогой "Кола" на ночь закроют съезды

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Участок дороги закроют на 7 часов для ремонтных работ.

На КАДе на одну ночь будут закрыты два съезда на пересечении с автодорогой "Кола". ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что участки закроют на ремонт.

 

Из-за производства работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения  съезды с улицы Народной на внутреннее  и внешнее кольцо КАД  закроют для движения автомобилей с 23:00 24 января до 06:00 утра 25 января.

Водители будет предупреждены установленными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнаизацией.

Рекомендуем обратить вниание на то, что с 27 января вступят в силу новые ограничения движения.

 

Теги: дорожные новости , новости спб , перекроют съезды кад
Категории: Новости СПб

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