На развязке КАД с автодорогой "Кола" на ночь закроют съезды

Участок дороги закроют на 7 часов для ремонтных работ.

На КАДе на одну ночь будут закрыты два съезда на пересечении с автодорогой "Кола". ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщил, что участки закроют на ремонт.

Из-за производства работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения съезды с улицы Народной на внутреннее и внешнее кольцо КАД закроют для движения автомобилей с 23:00 24 января до 06:00 утра 25 января.

Водители будет предупреждены установленными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнаизацией.

Рекомендуем обратить вниание на то, что с 27 января вступят в силу новые ограничения движения.