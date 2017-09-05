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На развязке КАД с Софийской улицей полностью перекроют съезд

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В среду, 6 сентября на развязке КАД на пересечении с Софийской улицей полностью перекроют съезд в связи с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 6 сентября с 9:30 до 22:00 на развязке КАД на пересечении с Софийской улицей будет полностью перекрыт съезд. Причиной дорожного ограничения стали ремонтные работы по ликвидации колейности.

На время перекрытия съезда будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.

Теги: кад , новости петербурга , новости спб , ограничение движения спб
Категории: Новости СПб

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