На развязке КАД с Софийской улицей полностью перекроют съезд

В среду, 6 сентября на развязке КАД на пересечении с Софийской улицей полностью перекроют съезд в связи с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 6 сентября с 9:30 до 22:00 на развязке КАД на пересечении с Софийской улицей будет полностью перекрыт съезд. Причиной дорожного ограничения стали ремонтные работы по ликвидации колейности.



На время перекрытия съезда будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.