На развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда

Съезды будут перекрыты в течение двух недель.

На транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе (М-10 "Россия") (км 76 внешнего кольца, км 65 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты съезды № 4 и № 6. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения вступят с завтрашнего дня (14 августа) и завершатся 28 августа 2018 года. В эти дни будут полностью перекрыты въезды на внешнее кольцо КАД из Ленобласти с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта. На закрытых участках будут устранять колейность покрытия и заменять гидроизоляцию.

На участке установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы , смонтируют сигнальные фонари дежурного освещения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"