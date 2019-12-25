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На развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 13 на 14 октября
Сегодня, 16:52
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На развязке КАД Петербурга с Таллинским шоссе перекроют съезд с 13 на 14 октября

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Водителям приносят извинения за временные неудобства.

На транспортной развязке КАД с Таллинским шоссе временно перекроют съезд №9. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут проводиться работы по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках ремонта воздушной линии 35кВ "Красносельская 1,2". Для безопасности дорожного движения во время работ в течение ночи 8 раз будет полностью перекрываться движение на трассе. Продолжительность одного перекрытия составит не более 5 минут. 

Работы будут проходить с 13 на 14 октября с 00:00 до 05:00. Заказчиком работ выступает ПАО "Ленэнерго". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три улицы Петербурга перекроют до декабря. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, ленэнерго, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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