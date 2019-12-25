Три улицы Петербурга перекроют до декабря

Ознакомиться с подробной картой можно на сайте ГАТИ.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что новые ограничения движения в Петербурге начнут действовать с 13 и 15 октября. Об этом сообщила ГАТИ.

Сотрудники государственной административно-технической инспекции предупредили, что с 13 по 19 октября ограничение движения будет действовать на улице Седова и бульваре Красных Зорь на участке до дома №1, а с 20 октября по 2 ноября – на бульваре Красных зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и улице Седова у Полярников.

Также ограничат движение с 14 по 21 октября по боковому проезду Петергофского шоссе, с 15 октября по 15 декабря – на Ириновском проспекте и проспекте Солидарности. При этом движение на перекрестке Солидарности и Подвойского ограничат с 18 октября по 10 ноября.

Кроме того, с 15 октября по 2 декабря поэтапно закроют улицу Стойкости.

Ранее мы писали, что Приморский проспект встал намертво из-за плана "Перехват".

Фото: Piter.TV