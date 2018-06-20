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На развитие железных дорог в Петербурге РЖД потратит 88 млрд

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Развиваться жд инфраструктура Петербурга будет за счет софинансирования с городскими властями.

Компания "Российские железные дороги" планирует потратить на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла 88 миллиардов рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

Как сообщает сам глава железнодорожной компании, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план развития РЖД до 2025 года. За эту сумму будут развиваться грузовой транспорт и пассажирское движение Петербурга. Пассажирское движение обойдется в 22 миллиарда рублей.

Также новые пути движения могут появиться в Лахте, Новой деревне и Сестрорецке. В Тосно появятся два пути тактовое движение. Помимо этого, в планах РЖД приобрести 28 поездов и 170 вагонов.

Развиваться жд инфраструктура Петербурга будет за счет софинансирования с городскими властями.

Видео: Piter.TV

Теги: железные дороги, олег белозеров, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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