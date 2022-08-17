На разработку отечественного оборудования для сжижения газа будет выделен 1 млрд рублей

Михаил Мишустин рассказал о необходимости развивать новую для России энергетическую отрасль.

На разработку отечественного оборудования для сжижения газа российское правительство выделит один миллиард рублей. Соответствующее заявление на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что власть страны поможет разработчикам комплексов СПГ. На эту задачу будут направлены денежные средства, которые компенсируют затраты, возникающие у предпринимателей при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрения современных технологий.

По словам Михаила Мишустина, бюджетные средства позволят компаниям обеспечить запуск и частичное финансирование четырех проектов создания СПГ-оборудования, которое применяется для средне- и крупнотоннажного производства. Расширение возможностей страны по данному направлению помогает решать задачи по поддержке нового энергетического сектора, запуска производственных площадок и мощностей, созданию рабочих мест и движению к достижению результатов по национальным целям.

Кабмин расширит объем поддержки простаивающих аэропортов Юга и Центра России.

Фото и видео: Правительство России

