На расселение 9 аварийных домов Ленобласти направлено 99,8 млн рублей

Соответствующее постановление правительства подписано главой региона Александром Дрозденко

На расселение 9 аварийных домов, ранее принадлежащих на праве собственности Ленинградской области, направлено 99,8 млн рублей.

Соответствующее постановление правительства подписано главой региона Александром Дрозденко. Средства выделены из областного бюджета в рамках государственной программы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

До конца 2019 года в Волхове, Выборге, Селезневском сельском поселении Выборгского района, Сиверском городском поселении Гатчинского района и Важинском городском поселении Подпорожского района из аварийного фонда общей площадью 1,8 тысяч квадратных метров в новые квартиры переедут 105 человек. Муниципальные контракты на приобретение жилья на вторичном рынке или в готовых домах от застройщика планируется заключить в период с сентября по ноябрь.

Источник: пресс-служба ЛО