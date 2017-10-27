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В "Пулково" задержали 70 кг подозрительных сигарет в День таможенника

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Безработный россиянин хотел вывезти в Германию 70 килограммов сигарет в Германию. Мужчина пытался вывезти без документов три чемодана табачной продукции прямо в день таможенника.

Таможенники аэропорта "Пулково" в свой профессиональный праздник задержали незадекларированную табачную продукцию, весом 70 килограммов. В среду, 25 октября, при досмотре чемодана пассажира рейса из Северной столицы до Франкфурта-на-Майне на рентгеновском аппарате обнаружили, что он полностью забит сигаретами.

В комнате ручного досмотра предположение подтвердилось. Также оказалось, что у безработного петербуржца было еще два багажных места. В двух чемоданах также оказалось много сигарет.

В "Пулково" задержали 70 кг подозрительных сигарет в День таможенника

Всего из сумок мужчины изъяли 70 килограммов сигарет разных марок, расфасованных по пачкам. Общая стоимость товара, предположительно, составляет 200 тысяч рублей. Количество сигарет не позволяет таможенникам поверить, что их везли для личного пользования.

Возбуждено два административных дела. Санкции статей предполагают штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимость товаров с конфискацией или без нее.

В "Пулково" задержали 70 кг подозрительных сигарет в День таможенника

В "Пулково" задержали 70 кг подозрительных сигарет в День таможенника

Фото и видео: пресс-служба Пулковской таможни

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Теги: новости питера , новости птербурга , новости спб , пулково , сигареты , таможня
Категории: Картина дня Происшествия

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