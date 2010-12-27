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На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбусы: есть пострадавшие
Сегодня, 20:28
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arteliseev

На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбусы: есть пострадавшие

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В Красносельском районе Петербурга дорогу не поделил общественный транспорт.

Вечером в воскресенье, 11 августа, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали об аварии на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа.

Известно, что на пешеходном переходе столкнулись два троллейбуса:  №№37 и 48. Пользователи соцсетей утверждают, что "судя по характерам повреждений, удар был сильным". К тому же выяснилось, что в 37-м троллейбусе пострадал один из пассажиров.

На месте происшествия появилась машина скорой помощи.

Подробности происшествия устанавливаются.

Фото: Telegram / @megapolisonline

Теги: авария, город, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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