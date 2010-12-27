На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбусы: есть пострадавшие

В Красносельском районе Петербурга дорогу не поделил общественный транспорт.

Вечером в воскресенье, 11 августа, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали об аварии на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа.

Известно, что на пешеходном переходе столкнулись два троллейбуса: №№37 и 48. Пользователи соцсетей утверждают, что "судя по характерам повреждений, удар был сильным". К тому же выяснилось, что в 37-м троллейбусе пострадал один из пассажиров.

На месте происшествия появилась машина скорой помощи.

Подробности происшествия устанавливаются.

Фото: Telegram / @megapolisonline