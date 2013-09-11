На проспекте Ударников девушку увезли в больницу после удара яйцом по голове

В Петербурге 16-летняя школьница потеряла сознание из-за предмета брошенного с высоты.

В Красногвардейском районе Петербурга 16-летняя девушка получила травму головы после того, как в нее попал предмет, сброшенный с верхних этажей жилого дома. Пострадавшую госпитализировали, сообщает 78.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошел у одного из зданий на проспекте Ударников. Девушка находилась с подругами, когда сверху прилетел неизвестный предмет, похожий на яйцо. После удара она потеряла сознание. Очевидцы оказали первую помощь и вызвали скорую помощь и полицию.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга. Сейчас она находится под наблюдением в медицинском учреждении.

По информации Росгвардии, сотрудники задержали четырех молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Они подозреваются в том, что бросали предметы с 8 этажа здания. Ведется проверка.

Фото: Piter.tv