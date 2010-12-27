На проспекте Обуховской обороны произошло лобовое столкновение

Ночью на проспекте Обуховской обороны перед Володарским мостом произошло лобовое столкновение грузовика с японской иномаркой. Есть пострадавшие

На проспекте Обуховской обороны перед Володарским мостом произошло лобовое столкновение Грузовика с легковой Mitsubishi Lancer. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стало, ехавшее впереди грузовика такси, которое неожиданно затормозило. Из-за скользкой дороги водитель грузового Isuzu не смог сразу остановить, скользящую по инерции машину и вывернул на встречную полосу. Водитель Mitsubishi, скорость которого не известна, не успел среагировать, в результате чего произошло лобовое столкновение.

В Lancer находилось три человека. Водитель легковушки получил перелом ноги и был доставлен в больницу, пассажиры отделались легким испугом. Водитель грузовика не пострадал, он оперативно оказал первую помощь пострадавшим.

Как сообщают пользователи, причиной резкого торможения такси послужили, переходящие дорогу девушки в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург