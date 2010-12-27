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На проспекте Обуховской обороны произошло лобовое столкновение
Сегодня, 8:10
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nadiputintseva
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На проспекте Обуховской обороны произошло лобовое столкновение

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Ночью на проспекте Обуховской обороны перед Володарским мостом произошло лобовое столкновение грузовика с японской иномаркой. Есть пострадавшие

На проспекте Обуховской обороны перед Володарским мостом произошло лобовое столкновение Грузовика с легковой Mitsubishi Lancer. Как сообщают очевидцы, причиной аварии стало, ехавшее впереди грузовика такси, которое неожиданно затормозило. Из-за скользкой дороги водитель грузового Isuzu не смог сразу остановить, скользящую по инерции машину и вывернул на встречную полосу.  Водитель Mitsubishi, скорость которого не известна, не успел среагировать, в результате чего произошло лобовое столкновение.

лобовое столкновение на проспекте Обуховской обороны

В Lancer находилось три человека. Водитель легковушки получил перелом ноги и был доставлен в больницу, пассажиры отделались легким испугом. Водитель грузовика не пострадал,  он оперативно оказал первую помощь пострадавшим.

Лобовое столкновение на проспекте Обуховской обороны

Как сообщают пользователи, причиной резкого торможения такси послужили, переходящие дорогу девушки в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дорожные новости спб
Категории: ДТП

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