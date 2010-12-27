В Санкт-Петербурге мужчина забил до смерти своего друга

На проспекте Непокоренных мужчина оставил своего друга с множеством травм, от который в последствии скончался.

В Санкт-Петербурге 27 октября вечером в Калининском районе ссора между двух мужчин закончилась смертью и уголовным делом.

В Правоохранительных органах рассказали, что между мужчин в возрасте 28 и 31 лет возник конфликт дома №2 по проспекту Непокоренных. Около 18.00 конфликт перерос в драку, в которой 31-летний петербуржец погиб. Известно, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Его оппонент с места происшествия скрылся.

Однако сотрудники полиции по горячим следам нашла и задержала злоумышленника. В его отношении возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 стать 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.