На проспекте Культуры водитель ВАЗа погиб после столкновения с трактором и "Фордом Мондео"

Причины аварии устанавливает полиция.

В Выборгском районе Петербурга около 23.45 вечера 15 июля произошла смертельная авария с участием трактора. По данным нашего мобильного корреспондента, на проспекте Культуры, 40 автомобилист на огромной скорости врезался в припаркованную спецтехнику. Трактор находился у обочины уже несколько дней. Позже нарушитель столкнулся с "Фордом Мондео".

Известно, что погиб виновник ДТП. Молодой человек 1988-го года рождения находился за рулем ВАЗ 2110. По сведениям очевидцев, машину просто "разорвало на части". Предположительно в транспортном средстве еще был пассажир. Специалисты пытались обнаружить его труп. Однако, в пресс-службе ГИБДД по региону эту информацию не подтвердили. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

Ранее Piter.tv писал о том, что иномарка протаранила людей и врезалась в дерево на Верности.

Фото и видео: Piter.tv