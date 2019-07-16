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На проспекте Культуры водитель ВАЗа погиб после столкновения с трактором и "Фордом Мондео"

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Причины аварии устанавливает полиция.

В Выборгском районе Петербурга около 23.45 вечера 15 июля произошла смертельная авария с участием трактора. По данным нашего мобильного корреспондента, на проспекте Культуры, 40 автомобилист на огромной скорости врезался в припаркованную спецтехнику. Трактор находился у обочины уже несколько дней. Позже нарушитель столкнулся с "Фордом Мондео".

Известно, что погиб виновник ДТП. Молодой человек 1988-го года рождения находился за рулем ВАЗ 2110. По сведениям очевидцев, машину просто "разорвало на части". Предположительно в транспортном средстве еще был пассажир. Специалисты пытались обнаружить его труп. Однако, в пресс-службе ГИБДД по региону эту информацию не подтвердили. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

Ранее Piter.tv писал о том, что иномарка протаранила людей и врезалась в дерево на Верности.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: ваз, проспект культуры, трактор, форд мондео
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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ValentinaE56
Сегодня 9:56

Ехали по Культуре в воскресенье вечером со скоростью не больше 60 км. В темноте трактор вообще не было видно. В последний момент успели увернуться. Очень жалко парня. На его месте могла быть я ...

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Аноним
Сегодня 9:54

Ехали по Культуре в воскресенье вечером со скоростью не больше 60 км. В темноте трактор вообще не было видно. В последний момент успели увернуться. Очень жалко парня. На его месте могла быть я ...

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