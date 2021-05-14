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В Тюменской области на поле взорвался трактор

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По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

В Тюменской области на поле взорвался трактор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 15 мая в районе села Гилево. Поступило сообщение о возгорании трактора. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

После возгорания случился хлопок. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Ранее мы сообщали, что в Астраханской области локализовали крупный пожар на птицефабрике.

Видео: Telegram / Тюмень №1

Теги: взрыв, пожар, трактор, тюменская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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