На проспекте Энтузиастов на припаркованные автомобили упало дерево

Серьезных повреждений удалось избежать.

Дерево упало на припаркованные деревья во дворе дома на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Инцидент произошел у дома №46, корпус 1. Ствол дерево придавил легковой автомобиль, а крона закрыла движение для транспорта. Судя по кадрам, машина пострадала несильно.

Одна из петербурженок отметила, что в этом квартале много сухих и аварийных деревьев, и поделилась снимком. Он был сделан на проспекте Наставников.

Ранее в Красногвардейском районе деревья дважды упали на припаркованные автомобили на улице Передовиков.

Фото "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK