На проспекте Энергетиков ночью горели бывшие маршрутки

В Красногвардейском районе ночью неизвестный поджег припаркованные микроавтобусы.

Очевидцы сообщают, что около часа ночи по проспекту Энергетиков произошел пожар. Загорелись три микроавтобуса. Инцидент произошел напротив продовольственного магазина “Лайм” около дома номер 63. В результате полностью сгорело два транспортных средства, еще у пяти машин обгорели пластиковые детали.

Отмечается, что автомобили не выглядели старыми, поэтому сотрудники правоохранительных органов не исключают версию поджога. Один из проезжающих мимо автомобилистов рассказал, что машины загорелись одновременно. Другому водителю удалось на своем эвакуаторе оттащить от места происшествия один из микроавтобусов в зону, недоступную для огня.

Пожарный расчет ликвидировал последствия возгорания спустя полтора часа после вызова. К тушению привлекалось две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

По полученной информации, пострадавшие автомобили стояли для продажи. Ранее владелец использовал их в качестве маршрутных такси.