На прошлой неделе в Ленобласти от укусов клещей пострадали 16 детей и 34 взрослых

На предмет энцефалита с начала года в Ленобласти обследовано 3414 клещей, снятых с пострадавших.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области подвело итоги еженедельного оперативного мониторинга активности клещей в регионе: за неделю с 28 июля по 3 августа зарегистрировано 50 новых пострадавших от укусов клещей, из которых 16 - дети. Этот показатель больше, чем за предыдущую неделю, но ниже среднего многолетнего количества.

Всего с начала года зарегистрировано 4128 пострадавших, из них 884 - дети. Статистика клещевой активности охватывает все районы области, но чаще всего встречи с опасными насекомыми происходили в Тихвинском - 747, Бокситогорском - 425, Волховском - 385, Подпорожском - 378, Киришском - 354, Всеволожском - 361, Гатчинском - 376, Кингисеппском - 286 и Лодейнопольском - 286 - районах. Специалисты обследовали 3414 клещей, снятых с пострадавших: вирус КВЭ был обнаружен в 32-х клещах (0,9%), в 752 клещах обнаружены боррелии (28,7%), в 73 клещах найден возбудитель эрлихиоза (4,9%), в 9-ти - возбудитель анаплазмоза (0,6%).

Всего было зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, из которых два - среди детей и два случая заболевания клещевым боррелиозом - оба у детей.

Ранее в Волховском районе девочку укусила змея.

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