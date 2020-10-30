На 2-ой Комсомольской улице в Петербурге на припаркованные автомобили упало дерево

Автомобилям удалось самостоятельно покинуть место происшествия без видимых повреждений.

В Петербурге в Красносельском районе на припаркованные автомобили упало дерево. Об этом в понедельник, 17 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительрных органах.

Днём в 13:23 в дежурную часть поступило сообщение об инциденте у дома №55 по 2-ой Комсомольской улице. Позже выяснилось, что на припаркованные автомобиль Ford и микроавтобус упало дерево. Однако им удалось самостоятельно покинуть место происшествия без видимых повреждений. Информации о пострадавшех нет.

Ранее мы писали, что падение дерева на "Хендэ" на проспекте Художников попало на видео.

Фото: Piter.tv