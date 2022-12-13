На портале "Культура Петербурга" стартовал прием заявок на уличные выступления

На портале "Культура Петербурга" можно изучить интерактивную карту города, где уже указаны точки, которые согласовали для концертов на свежем воздухе.

В субботу, 15 апреля, на портале "Культура Петербурга" можно подать заявку на уличное выступление. Инструкция по оформлению заявки представлена на том же сайте в рубрике "Уличные выступления в Петербурге". Об этом сообщил председатель комитета по культуре Федор Болтин в своем tg-канале.

Кроме того, на портале "Культура Петербурга" можно изучить интерактивную карту города, где уже согласовали точки для концертов на свежем воздухе.

Тёмно-синим цветом обозначены локации, где можно выступать с аппаратурой более 500 Вт, а также играть на ударных, в сиреневых зонах можно использовать музыкальное оборудование суммарной мощностью до 500 Вт, а в белых точках допускаются выступления только без усилителей.

Отметим, что новые правила для уличных музыкантов вступят в силу 1 мая.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга