В Петербурге стартовал масштабный мотопарад

Колонна байкеров проедет по центру Северной столицы.

Сегодня, 3 августа, в 13:00 в Петербурге стартовал мотопарад. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Колонна мотоциклистов начала собираться на Дворцовой площади. Специальным гостем церемонии открытия стал Александр Розенбаум, а приветственное слово произнес президент фестиваля St. Petersburg Harley Days Григорий Путинцев.

Байкеры из 50 стран проедут по главным улицам и набережным Петербурга. Пробег проходит в рамках фестиваля St. Petersburg Harley Days, который до 4 августа раскинулся на площади Островского. Именно там в 14:00 финиширует колонна.

В этом году, по ожиданиям организаторов, фестиваль соберет около 8-9 тысяч мотоциклистов из почти 50 стран мира.

О том, как будет проходить фестиваль, Piter.TV писал ранее.

Видео: Piter.TV