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Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days в Санкт-Петербурге
Сегодня, 10:00
469
nastya960

Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days в Санкт-Петербурге

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St. Petersburg Harley® Days, единственный "харлеевский" фестиваль в стране.

В 2019 году фестиваль в Петербурге продлится четыре дня. В прошлом году на фестиваль пришли 90 тысяч гостей из 32 стран, в параде приняли участие более 4 тысяч мотоциклистов. Главный парад байкеров пройдет 3 августа и начнется с Дворцовой площади, дальше колонна проедет по главным улицам нашего города. Параллельно стартует деловая программа, на которой представители бизнеса смогут найти партнёров и заключить новые контракты. Также петербуржцы смогут провести тест-драйв мотоциклов. 

Место: пл. Островского

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ St.Petersburg Harley® Days 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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