Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days в Санкт-Петербурге

St. Petersburg Harley® Days, единственный "харлеевский" фестиваль в стране.

В 2019 году фестиваль в Петербурге продлится четыре дня. В прошлом году на фестиваль пришли 90 тысяч гостей из 32 стран, в параде приняли участие более 4 тысяч мотоциклистов. Главный парад байкеров пройдет 3 августа и начнется с Дворцовой площади, дальше колонна проедет по главным улицам нашего города. Параллельно стартует деловая программа, на которой представители бизнеса смогут найти партнёров и заключить новые контракты. Также петербуржцы смогут провести тест-драйв мотоциклов.

Место: пл. Островского

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ St.Petersburg Harley® Days