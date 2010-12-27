Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days в Санкт-Петербурге

В 2019 году фестиваль в Петербурге продлится четыре дня. В прошлом году на фестиваль пришли 90 тысяч гостей из 32 стран, в параде приняли участие более 4 тысяч мотоциклистов. Главный парад байкеров пройдет 3 августа и начнется с Дворцовой площади, дальше колонна проедет по главным улицам нашего города. Параллельно стартует деловая программа, на которой представители бизнеса смогут найти партнёров и заключить новые контракты. Также петербуржцы смогут провести тест-драйв мотоциклов.
Место: пл. Островского
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ St.Petersburg Harley® Days
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