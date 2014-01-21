На полигоне в Ленобласти ОМОН Росгвардии взорвал найденные боеприпасы и порох

Оба боеприпаса, а также взрывчатые вещества (смесь порохов) в количестве более 23 кг, были вывезены взрывотехниками на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожены путём подрыва.

Сотрудники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти вывезли и уничтожили на специализированном полигоне старые боеприпасы, обнаруженные в течение суток, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Один из этих снарядов был обнаружен в поселке Новоселье Ломоносовского района, при проведении земляных работ на стройплощадке ЖК "Таллинский парк". Взрывотехники ОМОН идентифицировали находку как неразорвавшийся зенитный снаряд калибра 85 мм времен ВОВ.

Другой боеприпас нашли работники коммунальной службы в Московском районе, во время уборки листьев на придомовой территории на улице Ленсовета. Это была 50 мм миномётная мина времен войны.

Оба боеприпаса, а также взрывчатые вещества (смесь порохов) в количестве более 23 кг, были вывезены взрывотехниками на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожены путём подрыва.

Фото и видео: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области