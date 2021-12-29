На поддержку спортивных организаций Петербург получит более 6 млн в 2022 году

В спортивных школах олимпийского резерва и на хоккейных площадках установят новое спортивное оборудование и закупят инвентарь.

В этом году Петербургу выделят более 6 млн рублей субсидий из федерального бюджета на поддержку спортивных организаций. В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Петербурге".

Как рассказали в пресс-службе Смольного, средства направят на реализацию программ базовых видов спорта, а также на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физкультуры. Отмечается, что средства пойдут и на покупку автомобилей более чем на восемь мест.

В спортивных школах олимпийского резерва и на хоккейных площадках установят новое спортивное оборудование и закупят инвентарь. Добавим, что в следующем году в пользу спортивных организаций из федерального бюджета будет выделено ещё 6,8 млн, а в 2024 году — 7,9 млн рублей.

Ранее более 500 млн получит Петербург на обеспечение видеосвязи в судах. Также средства направят на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

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