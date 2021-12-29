Более 500 млн получит Петербург на обеспечение видеосвязи в судах

Также средства направят на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Стало известно, что губернатор Петербурга подписал постановление, согласно которому в 2022-2024 году город получит из федерального бюджета 505 млн рублей на реализацию регионального проекта "Информационная инфраструктура".

Как рассказали в пресс-службе Смольного, средства направят на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, а также на обеспечение защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы РФ "Правосудие" судебных участковых мировых судей.

Ранее более 800 росгвардейцев следили за порядком на улицах Петербурга в новогоднюю ночь. В городе прошли массовые гуляния в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.tv

