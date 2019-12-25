На петербургские маршруты вышли новые автобусы на газу

Они будут ходить на маршрутах №№ 189, 192, 386, 388. Ранее новые автобусы вышли на маршрут №330.

В пятницу, 3 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в Петербурге компания "Вест-сервис" выпустила новую партию автобусов на газу.

Низкополые автобусы ходить на маршрутах №№ 189, 192, 386, 388. Ранее новые автобусы вышли на маршрут №330. Отмечается, что у новой партии большая вместимость, также в салоне есть системы видеонаблюдения и пожаротушения, электронные табло информации, поручневые валидаторы, автоинформаторы и USB-зарядки.

Помимо этого предусмотрены пандус, звуковая и световая сигнализация и кнопка вызова водителя с применением шрифта Брайля для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм