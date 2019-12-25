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На пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова каршеринг сбил столб и наехал на человека
Сегодня, 16:00
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На пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова каршеринг сбил столб и наехал на человека

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Очевидцы заметили рядом с местом аварии кареты "скорой помощи".

Утром в субботу, 23 октября, на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова каршеринг устроил ДТП. В результате случившегося пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 9 утра. Иномарка влетела в столб и завалила его. На пешеходном переходе автомобиль сбил человека. По словам очевидцев, он получил травмы.

Свидетели случившегося уточняют, что на место ДТП прибыли медики. Подробности инцидента уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП у площади Калинина погибли водитель и пассажир каршеринга.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на николая рубцова, каршеринг, сбили столб, улица федора абрамова
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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