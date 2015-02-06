На перекрестке Коломяжского и Испытателей запретили левые повороты

Повернуть налево с проспекта Испытателей при движении от Комендантской площади все еще можно.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали об изменении схемы проезда в Приморском районе. Петербуржцы должны быть внимательны: введен запрет левых поворотов при движении по Коломяжскому проспекту, а также по проспекту Испытателей со стороны Светлановской площади.

Однако левый поворот с проспекта Испытателей при движении от Комендантской площади сохранили. Теперь он будет регулироваться новым светофором с дополнительной секцией.

Решение было принято, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка. Также предполагается, что теперь трамваи №47 и №55 не будут задерживаться.

Фото: Piter.tv; Начальник транспортного цеха / телеграм