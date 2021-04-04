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На пересечении Большой Зелениной и Песочной улиц в ходе ДТП иномарка перевернулась и вылетела на тротуар

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За рулём иномарки сидела женщина, которая пострадала в результате аварии.

На пересечении Большой Зелениной и Песочной улиц в ходе ДТП иномарка перевернулась и вылетела на тротуар. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах. 

На записи с видеокамер можно увидеть, как Chevrolet на большой скорости врезался в иномарку Hyundai. Которая, в свою очередь, перевернулась и вылетела на тротуар. 

За рулём иномарки сидела женщина, которая пострадала в результате аварии. Пострадавшая госпитализирована в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лодыжек.

Ранее мы писали, что на Свердловской набережной каршеринг снес забор. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, происшествие
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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