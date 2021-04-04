За рулём иномарки сидела женщина, которая пострадала в результате аварии.

На пересечении Большой Зелениной и Песочной улиц в ходе ДТП иномарка перевернулась и вылетела на тротуар. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

На записи с видеокамер можно увидеть, как Chevrolet на большой скорости врезался в иномарку Hyundai. Которая, в свою очередь, перевернулась и вылетела на тротуар.

За рулём иномарки сидела женщина, которая пострадала в результате аварии. Пострадавшая госпитализирована в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лодыжек.

Ранее мы писали, что на Свердловской набережной каршеринг снес забор.

Видео: Piter.tv