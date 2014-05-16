На перекрестке во Всеволожске протаранили карету "скорой"

Карета скорой помощи попал в аварию на перекрестке улиц Александровской и Ленинградской во Всеволожске. Об этом пишет spb.aif.ru.
В результате столкновения машина перевернулась. Фельдшер, находившийся внутри, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом груди справа и ссадинами. О пострадавших в легковом автомобиле не сообщается.
Прокуратура Всеволожска начала проверку по факту произошедшего.
Ранее мы сообщили о том, что ДТП с несовершеннолетним велосипедистом произошло на дороге Гатчина-Ополье.
Фото: Piter.TV
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