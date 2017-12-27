На улице Джона Рида произошло ДТП с участием скорой помощи

Скорая помощь со включенным специальным сигналом стала участницей ДТП в Невском районе Петербурга.

Сегодня вечером, 9 января, в Невском районе Петербурга случилось ДТП с участием кареты скорой помощи. Примерно в 17 часов на проспекте Пятилеток столкнулась машина реанимации и две легковушки. Авария произошла на пересечении проспекта с улицей Джона Рида. По словам очевидцев, скорая помощь ехала со включенным проблесковым маячком и звуковым спецсигналом.

В социальных сетях появилось первое видео с места аварии. На нем издалека можно разглядеть силуэт скорой помощи и других транспортных средств. Судя по всему, столкновение не было жестким, серьезные повреждения на машинах не просматриваются. К месту ЧП уже приехали сотрудники ДПС, они разбираются в случившемся.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург