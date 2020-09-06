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На перекрестке Каменноостровского и Рентгена сбили мотоциклиста с пассажиркой

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После столкновения водитель авто вел себя неадекватно.

В воскресенье, 6 сентября, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Рентгена произошло ДТП. 

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что водитель "Шкоды" начал поворачивать с левого ряда направо, что создало аварийную ситуацию. Попутный мотоциклист не смог избежать столкновения. Водителя мотоцикла вместе с пассажиркой доставили в больницу. 

"Мегаполис" пообщался с очевидицей и сообщил, что водитель "Шкоды" выскочил из машины ДПС, побежал куда-то, затем оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Поймать злоумышленника удалось, однако он продолжил неадекватное поведение: улыбался и угрожал полицейским. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Гаккелевской и Богатырского сбили 12-летнего ребенка.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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